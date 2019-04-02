Ahmet Sinan Kesici Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SAKARYA HENDEK belediye başkan adayı olan Ahmet Sinan Kesici isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA HENDEK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ahmet Sinan Kesici isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SAKARYA HENDEK adayı Ahmet Sinan Kesici kimdir? BTP SAKARYA HENDEK adayı Ahmet Sinan Kesici yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Sinan Kesici Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SAKARYA HENDEK belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Sinan Kesici HENDEK ilçesinde % 1,16 oranında oy almıştır. HENDEK ilçesinde % 1,16 oranında oy olan Ahmet Sinan Kesici adlı BTP adayı toplamda 604 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA HENDEK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.