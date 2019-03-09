Ahmet Sorgun Ve Hasan Kılca Tramvayda Vatandaşlarla Sohbet Etti

vatandaşın taleplerini dinledi. Ahmet Sorgun ve Hasan Kılca, Konya Adliyesi çevresindeki esnafları da ziyaret etti.

31 Mart Yerel Seçimler için çalışmalarına ara vermeyen Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte Alaaddin-Adliye tramvayına binerek yol boyunca vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem, ilçe yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Ersöz, ilçe kadın kolları yönetim kurulu üyeleri, ilçe gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclisi üyesi adaylarının da katıldığı programda Ahmet Sorgun ve Hasan Kılca, tramvayda tek tek vatandaşların taleplerini dinledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması dolayısıyla kadın yolcuların gününü de kutlayan ve kadınlara çiçek veren Sorgun ve Kılca, Konya Adliyesi çevresindeki işyerlerini ziyaret ederek esnafları tek tek dinledi.

HEMŞEHRİLERİMİZİN GÜLÇÜ DESTEĞİYLE HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 17 yıldır Türkiye'ye hizmet eden AK Parti kadroları olarak yeni bir sürece hazırlık yaptıklarına vurgu yaparak, "31 Mart'ta yeni bir seçim ve önemli bir imtihan var. 31 Mart Seçimleri gerçekten de hayati önemde. Ülke genelinde olduğu gibi Konyamızda da vatandaşlarımız belediye başkan adaylarımızı ve meclis üyesi adaylarımızı oylayacak. Ülkemizin bekası, milletimizin huzuru ve evlatlarımızın geleceği için Konyalı kardeşlerimizden bir kez daha destek istiyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahı itibariyle yine hemşehrilerimizin güçlü desteğiyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

KARATAYLI HEMŞEHRİLERİMİZLE İSTİŞARE EDEREK HAREKET EDECEĞİZ

Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca da aday olduktan sonra her gün hemşehrileriyle bir araya geldiklerini söyleyerek bu anlayışa yeni dönemde büyük önem vereceklerini söyledi.

Karatay'ın tüm kesimleriyle istişare içinde olduklarının altını çizen Hasan Kılca, şunları kaydetti: "31 Mart'taki seçim öncesinde Karatayımızın dört bir tarafına giderek hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Hizmet etme hedefiyle yola koyulduk ve inşallah 31 Mart akşamında güzel netice alarak hemşehrilerimizle ilçemize ve insanımız için en güzel projeleri yatırımları hayata geçireceğiz. Yeni dönemde de yine her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. İstişareyle hareket etme ve hizmet etme anlayışına büyük büyük önem vererek ilçemiz ve Karataylı hemşehrilerimiz için hizmet edeceğiz."

Kaynak: Bültenler