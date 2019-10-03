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Ahmet Sula, Kütahya'da

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, Kütahya'da öğrencilerle bir araya geldi.

03.10.2019 14:06Ahmet Sula, Kütahya'da
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, Kütahya'da öğrencilerle bir araya geldi.

Sula, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine 'Gençlik, şuur ve iletişim' konulu bir sunum yaptı.

Sula, ülke geleceğinin teminatı gençlere katkı sunmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak için kente geldiğini söyledi.

Ahmet Sula, gençlere bütün dünyevi makamların geçici olduğunu anlatarak, önemli olan makamın insanların gönlünde yer etmek olduğunu ifade etti.

Sula, Konferans sonrası ressamlar Sebahat Sarıoğlu, Pakizer Doğan ve Aynur Kinkav ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acet, H.Güney Erdem Tavşanlı Erdem Spor Kulübü Başkanı ile birlikte, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ve Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'u makamlarında ziyaret etti. - KÜTAHYA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ahmet Sula, Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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