Ahmet Taner Kışlalı'nın 20. ölüm yıl dönümü! Ahmet Taner Kışlalı kimdir?

Ahmet Taner Kışlalı, siyaset bilimi alanında gösterdiği başarılar, kitapları ve yazıları ile dönemin popüler isimlerindendi. 21 Ekim günü aracına bırakılan bomba nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından Ahmet Taner Kışlalı suikastı hala aydınlatılamadı. Ahmet Taner Kışlalı hayatı, biyografisi haberimizde…

AHMET TANER KIŞLALI KİMDİR?

Kışlalı, 10 Temmuz 1939 tarihinde Tokat Zile'de dünyaya geldi. 1951 yılında Kilis Kemaliye İlkokulu'nu bitirdikten sonra, Kilis Ortaokulu'nu ve 1957 yılında Kabataş Erkek Lisesi'ni tamamladı. Kabataş Erkek Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. Okurken aynı zamanda Yeni Gün'de spor muhabirliği yaptı. 1962-1963 yılları arasında Yenigün gazetesinde yazı işleri müdürlüğü de yaptı. Paris Üniversitesi'nde anayasa hukuku ve siyaset bilimi dalında Modern Türkiye'de Siyasi Güçler başlıklı doktorasını tamamladı.

1968 yılında Fransa'da tanıştığı Bordo'lu Nicole (Nilgün Kışlalı) ile evlenen Taner Kışlalı'nın bu evlilikten Altınay ve Dolunay adında iki kızı oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde siyaset sosyolojisi alanında öğretim üyeliği görevine başladı. Askerlik dönüşü üniversiteye kabul edilmeyince Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geçti. 1972 yılında doçent oldu.

KÜLTÜR BAKANI OLARAK GÖREV YAPTI

Kışlalı, 1971-1977 yılları arasında Yankı Dergisi'nde yazdığı yazılarla CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in dikkatini çekti. Böylelikle 1977 yılında CHP listesinden İzmir milletvekili seçildi. 1978 yılında Bülent Ecevit hükümetinde Kültür Bakanı olarak görev üstlendi. Kültür Bakanlığı'nca Ulusal Kültür Dergisinin yayımlanmasına aracı oldu. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde siyaset bilimi dersleri vermeye başladı. 1988 yılında profesör oldu. 1991 sonunda Cumhuriyet Gazetesinde köşe yazıları yazmaya başladı.

BOMBALI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

1995 yılında Antalya yolunda geçirdikleri trafik kazasında eşini kaybeden yazar ve gazeteci,1997 yılında ikinci evliliğini Nilüfer Kışlalı'yla yaptı. Bu evlilikten ise Nilhan Nur adında bir kızı dünyaya geldi. 21 Ekim 1999 tarihinde Ahmet Taner Kışlalı, Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından siyasetçi Kışlalı'nın faili veya failleri bulunamadı. Mezarı Ankara'da Karşıyaka Mezarlığında bulunuyor. Usta yazar, ölümünün ardından 1999 yılında Sertel Demokrasi Ödülü'ne layık görüldü.

KİTAPLARI - YAZILARI

Forces politiques dans la Turquie moderne (Modern Türkiye'de Siyasi Güçler) (Tükendi, AÜ SBF Yayınları, 1968), 1974 Öğrenci Ayaklanmaları,Siyaset Bilimi (1987, 1990, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003), Siyasal Sistemler – Siyasal Çatışma ve Uzlaşma (1991, 1993, 1995, 1998, 2000, 2003), 1993 Atatürk'e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği, 1994 Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi, 1995 Seçimsiz Demokrasi, 1997 Bir Türkün Ölümü, 1999 Ben Demokrat Değilim Kışlalı'nın kaleme aldığı eserlerdir.