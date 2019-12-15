Haberler » Spor » Ahmet Taşyürek'ten TFF 1. Lig için VAR çağrısı - Spor

Ahmet Taşyürek'ten TFF 1. Lig için VAR çağrısı

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) TFF 1. Lig'de de uygulanması gerektiğini söyledi.

15.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:39Ahmet Taşyürek'ten TFF 1. Lig için VAR çağrısı
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) TFF 1. Lig'de de uygulanması gerektiğini söyledi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor sahasında karşı karşıya geldiği Osmanlıspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Osmanlıspor karşısında mutlak 3 puan almaları gerektiğini belirten Taşyürek, "Geçen haftaki Eskişehirspor mağlubiyeti sonrası demoralize haldeydik. Bugün kazanılması gereken bir maçtı. Oyun formatı gole kadar çok iyiydi. Golden sonra, 2 haftanın verdiği kaybı sahaya çok etki etti. Skoru koruma adına verdiğimiz çaba kolay maçı zora soktu. Bugün aldığımız 3 puan çok değerli" şeklinde konuştu.

"VAR sisteminin 1. Lig'de de uygulanmasını önemli buluyorum"

Deneyimli çalıştırıcı, TFF 1. Lig'deki hakem hatalarının önüne geçmek adına Süper Lig'de uygulanan VAR sisteminin kendi liglerine de getirilmesini gerektiğinin altını çizerek, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımdan, Kulüpler Birliği'nden Süper Lig'in arka bahçesi olan TFF 1. Lig'de de VAR sisteminin uygulanmasını yanlışlıkların önüne geçilmesi adına önemli buluyorum. Türk futbolu bizim marka değerimiz TFF'nin bu şekilde değerlendirmesini rica ediyorum. Yayıncı kuruluşun da bunu desteklemesini istiyorum. Eğer TFF 1. Lig'de ikinci yarı VAR sistemini faaliyete geçirirsek mutlu olacağımızı, kafalarda soru işareti kalmayacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Taşyürek, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:58 Serkan Özbalta: "Kaliteli ayaklar devreye girdiğinde maçın seyri değişebiliyor" - Spor
16:56 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik heyet ve futbolcularla buluştu - Spor
16:56 Bursaspor'a yardım kampanyasının startı verildi - Spor
16:56 Isparta 32 Spor devreyi galibiyetle noktaladı: 2-0 - Spor
16:55 TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1 - Spor
16:14 Gaziantep Kayserispor'u farklı geçti - Spor
14:44 F.Bahçe'de imzalar atılıyor! Bir isim de sırada - Spor
13:45 Vodafone Park'ta büyük skandal! - Spor
12:18 F.Bahçe'ye kötü haber! 2 ay sahalardan uzak kalacak - Spor
12:10 Rıdvan Dilmen şaştı kaldı: Akıl var, mantık var - Spor
15.12.2019 17:07:17