Ahmet Taşyürek: "Ümitlerimiz Devam Ediyor"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek
, Akhisarspor karşısında becerikli olmadıklarını belirterek, tur için ümitli olduklarını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası
yarı final ilk maçında Ümraniyespor, evinde oynadığı Akhisarspor'a 1-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunana Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Son vuruşlarda yetersizdik. 86. dakikada üst üste pozisyona girdik. Korner kullandık. İki oyuncumuz altyapılarda öğretilen taktik faul yapılması gereken, kartın görülmesi gereken pozisyonda temizliklerinden dolayı yapmadı ve yediğimiz golle 1-0 bitirdik. Rakibimiz geçen senenin kupa şampiyonu. Bir maç kaybettik. Tekrarı var, sorun değil. Lige dönmek zorundayız. 6 puan değerinde maçlarımız var. Adana Demirspor
ve Altınordu
ile oynayacağız. Yoğun bir program var. 1-0 kaybettik ama ikinci maç için ümitlerimiz devam ediyor. Çocuklar da çok üzgün. Futbolda bunlar da var. Yaşaya yaşaya deneyim yaşıyorsunuz. Bugün becerikli değildik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Spor
Kaynak: İHA