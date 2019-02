Ahmet Taşyürek: "Var, Bir An Önce 1. Lig'e de Gelmeli"

Kaynak: İHA

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, VAR sisteminin bir an önce Spor Toto 1. Lig'de de uygulanması gerektiğini söyledi. Taşyürek, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe karşısında iki maçta da galip gelerek bir üst tura çıkmanın oyuncuların özgüvenini ve kendilerine olan saygınlıklarını arttırdığını da vurguladı.Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, takımın son durumu, sezon sonu hedefleri ve VAR sistemi hakkında İHA'ya açıklamalarda bulundu. İlk olarak Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği mücadelesine değinen Taşyürek, "Bizim artık her maçımız önemli. Baktığınızda 12 hafta var ama Gençlerbirliği de 3 puan üstümüzde ve beraber yarışı sürdürdüğümüz ekiplerden bir tanesi. Ama artık bizim parolamız; 'Her maç bir final'. Daha sonra da oynayacağımız kupa maçı var. Ancak konsantrasyonumuz tamamen Gençlerbirliği maçıyla ilgili. Karşılaşmanın sonunda oyun planımızı, beklentilerimizi sahaya istediğimiz gibi yansıtırsak önemli bir virajı dönmüş olarak İstanbul'a geleceğiz. Her maça nasıl bakıyorsak bu karşılaşmaya da öyle bakıyoruz" şeklinde konuştu."Ümraniyespor'da aile birliği var"Ümraniyespor'un takımdaşlık duygusunu geçmişten günümüze bir felsefe olarak benimsediğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Ümraniyespor, Altınordu gibi farklı yapıya sahip olan bir takım. Bizi başarılı kılan ve Ümraniyespor'un felsefesinde olan takımdaşlık, aile birliğidir. Bizim de yapıyı biliyor olmamız, dokuya uygun olmamız bu manada zorluk yaşatmadı. Bu anlamda iyi şeyler yapıyoruz. Bu olmadığı zaman zaten Ümraniyespor olmaz. Sadece bizim yaptığımız değil, takımın felsefesinde olan bir şey" diye konuştu."Hedefimiz en yüksekte olabilmek"Özellikle son iki sezonda ortaya konan başarılı performanslar da dikkate alındığında takım olarak sezon sonu hedeflerinin sorulması üzerine ise Taşyürek, "Oradan önceye gittiğimizde de 6 yıl önce fiziki şartların yetersiz olduğu dönemde alınan başarılar var. Onun devamında da bunu aynı şekilde sürdüren bir Ümraniyespor var. Ama ligin seviyesi ve kalitesi yükseldikçe bir şeyleri başarmak daha zor oluyor. Yine aynı hedefimiz, en üste yükselebilmek adına. Ama gözünüzün finişi görmesi yetmiyor, gözünüzün gördüğüne bedenen de yetişmeniz gerekiyor. Orası bizim hedefimiz ama oralara giderken de tökezlemeden geçtiğimiz her maç bizim için başarı olacaktır" ifadelerini kullandı."Kupaya renk kattığımızı düşünüyoruz"Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekiminden önce birçok futbolcusunun Fenerbahçe ile eşleşmeyi istediğini söyleyen 46 yaşındaki teknik adam, "Kura çekimi antrenman saatine denk geldi. Çocuklar bir 10 dakika müsaade istediler kurayı izlemek için. Kupa bir renk ve biz o renkte Süper Lig'in dama taşı takımlarından biri olan Fenerbahçe'yi istemiştik. O manada da gönlümüze göre oldu. Ama turu geçmekten ziyade o sahada beraber oynayabilmek, o mücadeleyi yapabilmek önemliydi. Sonu iyi oldu. Şimdi bir o kadar önemli Trabzonspor ile oynayacağız. Yine aynı şeyi istiyoruz fakat dediğim gibi bizim için orası bir cümbüş ve farklı dünya. Ama asıl olan dünyamız lig, ligde bir yere varabilmek. Tabii kupada öyle karşılaşmalara çıkmak da farklı bir duydu. İkisini ayırt etmek çok zor. Kupaya renk kattığımızı düşünüyoruz. Trabzonspor mücadelesinde de elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi."Fenerbahçe'yi elemek oyuncuların özgüvenini arttırdı"Sarı-lacivertli takım karşısında iki maçta da galip gelerek bir üst tura çıkmanın takımı olumlu yönde etkilediğini sözlerine ekleyen Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, şöyle konuştu:"Kendinden üst ligde ve her zaman seyrettikleri bir takıma karşı başarı gösterdikleri zaman özgüven artıyor. Bu da işinizi kolaylaştırıyor. Özgüven sağlamak açısından yapacağınız psikolojik destekleri de hazır olarak karşınızda buluyorsunuz. Bu anlamda çok güzel oldu. Ama Ümraniyespor hep böyle farkları oluşturan bir takım. Ben Pedikspor'da da çalıştım. 15-20 sene geçmiş ama bir yere gittiğiniz zaman Fenerbahçe'yi yenen Pendik diyorlardı. Bunlar ifade ediliyor böyle büyük camialar karşısında. Tabii ki tur atlamak hem özgüveni sağlıyor hem de oyuncuların kendine olan saygınlığını arttırıyor.""Zoru başardığımızı düşünüyorum"Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yaşadığı sıkıntılı dönemin işlerini kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırdığını savunan başarılı antrenör, "Aslında bizim için daha zor oldu. Çünkü Avrupa kupalarına gidebilme adına tek tutulur yön Türkiye Kupası'ydı onlar adına. Burada sağlanacak bir başarı onları diğer hedeflerine ulaştıracak dalları olarak gözüküyordu. O mana da daha zoru başardığımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu."VAR, bir an önce 1. Lig'e de gelmeli"Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde son haftalarda oldukça fazla hatalar yaşandığına dikkat çeken Taşyürek, buna neden olarak ise sistematik bir yapının oturtulmamış olmasını gösterdi. Ahmet Taşyürek, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:"Suçlu arayıp birine yıkmak için eleştiriyorsak oradan bir yere varamayız. Ama hakkaniyetler, eşitlikler anlamında hataları konuşursak oradaki değerlendirmelere katılırım. Hoca olarak bizler, sahadaki futbolcular sadece hakem hataları üzerinden kendimizi kurtarmaya çalışırsak sonuç alamayız. Sadece kaos olur. Ama şu an VAR uygulamasıyla ilgili son haftalarda sıkıntılar var. Ancak VAR'ın bir an önce Spor Toto 1. Lig'de de olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim de bu hafta bir pozisyonumuz vardı; hakem dışarıda faul verdi ancak sonra izlediğimizde içeride olduğunu görüyoruz. Mesela biz kupada bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Hakemler bize sürekli VAR sisteminin olduğunu ve acele etmememiz gerektiğini söylüyor. Ancak alışık olmadığımız için orada da sıkıntı yaşanıyor. TFF 2. Lig'deki hakemlere baktığınızda kulaklıkları dahi yok. Bunları sistematik şekilde oturttuğunuz zaman verim alırsınız. Ama bizde ters oluyor. Eğitim sistemimizdeki yanlışlık gibi en üstten aşağı oluyor. Aslında aşağıdan yukarı doğru bu düzenlemeleri yaparsanız problem olmaz.""Ümraniyespor bizim yuvamız"Sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmak için yönetimle herhangi bir görüşme yapıp yapmadığına ilişkin ise İstanbul ekibinin çalıştırıcısı, "Ümraniyespor bizim yuvamız. Yani ben ne kadar şampiyonluklar yaşayıp aileden gözüksem de şunu da unutmamak lazım; Bu kulüpler bizlere böyle imkanları sağlayıp hocalar olarak tanınmamızı sağlayan yerler. Göz önünde hep bizler oluyoruz ama aslında mutfak arkasındaki kişileri de hesaplamamız lazım. Şu an hiç öyle bir şey konuşmuyoruz. Değerlendirme yapmıyoruz. Ama zaten gönül bağı olan bir takımımız var. Biz gerekeni yapalım, ondan sonrası Allah Kerim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL