Ahmet Tor Kışlası'nın içme suyu hattı yenilendi

Özellikle resmi alanlar, toplu konutlarda ve bloklar halinde bulunan sitelerde oluşan bu tarz sıkıntıların önüne geçebilmek amacıyla projeler geliştirildiğini aktaran Genel Müdürlük, bu kapsamda İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi'nde bulunan 39. Mekanize Piyade Tugayı, Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nın sürekli arıza veren içme suyu hattını yeniledi.

Askeri birlikte yapılan proje sayesinde lojmanların sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde içme suyunu kullanmaya başladığını bildiren İdare, 110'luk polietilen borular ile 150 metrelik yeni hattın döşendiğini ve şube bağlantılarının yapıldığını belirtti.