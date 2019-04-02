Ahmet Turan Kiriş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TOKAT NİKSAR belediye başkan adayı olan Ahmet Turan Kiriş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TOKAT NİKSAR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ahmet Turan Kiriş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TOKAT NİKSAR adayı Ahmet Turan Kiriş kimdir? BTP TOKAT NİKSAR adayı Ahmet Turan Kiriş yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Turan Kiriş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TOKAT NİKSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Turan Kiriş NİKSAR ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. NİKSAR ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Ahmet Turan Kiriş adlı BTP adayı toplamda 23 adet oy sayısına ulaştı.

TOKAT NİKSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.