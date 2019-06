Ahmet Turan Koçer, İyilik Derneği Genel Başkanı seçildi

İyilik Derneği yeni başkanı Ahmet Turan Koçer oldu.



İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik Derneği) 4. Olağan Genel Kurulu, üyelerin, il ve ilçe temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Tek listeyle gidilen Genel Kurul'da Ahmet Turan Koçer, Genel Başkan seçildi. Görevi devreden bir önceki başkan İbrahim Bahar da yönetim kurulu üyesi olarak yeni yönetimde yer aldı. Genel Merkezi İstanbul'da bulunan İyilik Derneği'nin 70'ten fazla il ve ilçe temsilcilikleri bulunuyor.



Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen İyilik Derneği 4. Olağan Genel Kurulu'nda eski Başkan İbrahim Bahar, Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz, Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, Anadolu Platformu Denetleme Kurulu Başkanı Ramazan Kayan ve İyilik Derneği Kurucusu Yunus Aksu selamlama konuşması yaptı.



İyilik Derneği 4. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkan seçilen Ahmet Turan Koçer, yaptığı konuşmasında "Yeni yönetime ve kurullarımıza görev vererek gösterdiğiniz güven ve bundan sonra esirgemeyeceğinizi düşündüğümüz destekleriniz için şükranlarımızı sunarız. Bu görevi bize emanet olarak bırakan değerli büyüğüm ağabeyim İbrahim Bahar'ın şahsında bugüne kadar emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



"Her an hesap verebilir olacağız"



Çalışmalarını iki temel prensibe uygun olarak yürüteceklerini ifade eden Koçer, "İlki her an hesap verebilir durumda olmak, ikincisi ise yüksek nitelikli yönetim ve koordinasyon becerilerine sahip olmak. Böylece kurumsal maliyetleri optimum verim düzeyinde tutacağız. Bağışçıların beklentisine ve Allah'ın rızasına en uygun verimlilik ile işleri yürüteceğiz. Bu anlamda ilkeli, kayıtlı ve şeffaf çalışmaya özen göstereceğiz. Yönetim organizasyonumuzu ve becerilerimizi sürekli geliştirecek, koordinasyon yeteneklerimizi artırmaya odaklanacağız" diye konuştu.



"68 yardım tipi, 14 yardım programı, 9 çeşit proje"



Göreve geldikleri üç yıllık sürede gerçekleştirecekleri hedeflere değinen Koçer, 68 yardım tipi, 14 yardım programı, 9 çeşit proje ile faaliyet göstereceklerini söyledi. Koçer şöyle devam etti: "Derneğimizin hangi sorun alanlarında, hangi coğrafyalarda ne tür yardım faaliyetleri yürüteceğini belirlemek üzere İbrahim Bahar başkanlığındaki yönetim tarafından başlatılan odak belirleme çalışmasını tamamlayarak program, proje ve faaliyetlerimizi netleştireceğiz. Belirlediğimiz 8 temel sorun başlığında, 68 yardım tipi, 14 yardım programı, 9 çeşit proje ile faaliyet göstereceğiz. Kısa ömürlü anlık yardım çalışmaları yerine sorun tipine, coğrafyaya ve hizmet verilecek kitleye uygun olacak biçimde tasarlayacağımız programlar ile kalıcı tesir üretmek ve sürekli ilişki geliştirmek amacına uygun olarak çalışacağız. Bundan hareketle belirlediğimiz 8 temel sorun alanında yürüteceğimiz yardım programlarımızı; acil yardım programları, yardım programları, iyileştirme programları ve sürdürülebilir yeterlik sağlama programları olmak üzere 4 temel kategoride tasarladık."



İyilik Derneği yeni yönetimi



İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik Derneği) Genel Merkez yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor: Yönetim Kurulu Asil üyeleri; Ahmet Turan Koçer (Genel Başkan), Abdullah Semetay, Ali Büyükaslan, İbrahim Bahar, Mahmut Dönmez, Mehmet Hanifi Yılmaz, Mehmet Kayış, Mehmet Yüksel Alay, Muammer Ece. Denetleme Kurulu Asil üyeleri; Zeki Ak, Seyfullah Kar, Ömer Büker. Disiplin Kurulu Asil üyeleri; Ahmet Sait Öner, Sıtkı Atilla, Nadir Kaya.



Programın sonunda il ve ilçe temsilcilerine sertifika, Genel Merkez çalışanlarına teşekkür plaketi verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA