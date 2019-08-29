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Ahmet Türk: 'Kayyum atamaları siyasi bir darbe, yargı yoluna gideceğiz'

Terör suçlaması ile görevlerinden alınan HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları kayyum atanmasını "siyasi darbe" olarak niteleyerek haklarını mahkemede arayacaklarını belirtti.

29.08.2019 18:17 Ahmet Türk: 'Kayyum atamaları siyasi bir darbe, yargı yoluna gideceğiz'
Terör suçlaması ile görevlerinden alınan HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları yerlerine kayyum atanmasını "siyasi darbe" olarak nitelendirerek yargı yoluna gideceklerini belirtti.

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan eski Mardin belediye başkanı Ahmet Türk "Halka hizmet etme imkanımız 19 Ağustos'ta siyasi darbeyle elimizden alındı... Bu, Kürt halkının demokrasi talebini engellemek için siyasi bir karar; amaç halkı susturmak ve sindirmek." ifadelerini kullandı.
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Mardin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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