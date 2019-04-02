Ahmet Türk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Mardin büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Türk oldu. HDP adayı Ahmet Türk, Mardin büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Mardin büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Mardin büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Türk ile ilgili seçim sonuçları ve Mardin büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Mardin büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Türk oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Mardin büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Mardin aday yarışı ve Mardin seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Mardin Seçim Bilgileri

Mardin büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 1.837 olduğu belirlendi.

Mardin büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 1.837 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Mardin büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 80,62 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Mardin büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 484.657 olduğu belirlendi.

Mardin büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 390.707 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Mardin büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Türk, Mardin yarışında % 56,20 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Ahmet Türk toplamda 208.696 adet oy sayısına ulaştı.

Ahmet Türk Kimdir?

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942'de Mardin'de doğdu. Babasının adı Sino, annesinin adı Medine'dir.

Lise mezunudur. Çiftçilikle uğraştı. Halkın Emek Partisi (HEP) ve Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) Kurucu Uyesi ve Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

15 (4), 16 (5), 18, 19 (20.10.1991-30.06.1994) ve 23. (22.07.2007-31.12.2009) Dönemlerde Mardin Milletvekili seçildi. 19. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

Çok iyi düzeyde Kürtçe bilen Türk, evli ve 8 çocuk babasıdır.

2014 yılında, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirmeden sonra 21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındı. 24 Kasım 2016 tarihinde savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ahmet Türk, burada tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 Şubat 2017'de sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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