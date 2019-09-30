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Ahmet Türk'ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Mardin'de Derik ilçesine bağlı Atlı köyünde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğeninin evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

30.09.2019 09:50Ahmet Türk'ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı
Mardin'de Derik ilçesine bağlı Atlı köyünde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğeninin evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Özel Hareket ve Polis Özel Harekat ekipleri ortaklaşa Atlı köyünde Ahmet Türk'e ait araziye ve evinin yanındaki yeğeni V.T'ye ait eve operasyon düzenledi. Operasyonda V.T'nin evindeki 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, yapılan aramada 1 adet AKS-74 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet Glock marka tabanca şarjörü, 5 adet plastik Kaleşnikof şarjörü, 2 adet el bombası, 3 adet av tüfeği, 75 adet 12 av tüfeği kartuşu, 127 adet 7.65 milimetre Kaleşnikof fişeği, 2 adet radyo, 2 adet güneş paneli ele geçirildi. - MARDİN

Ahmet Türk, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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