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Ahmet Uçar'dan bronz madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş sporcusu Ahmet Uçar, Ankara'da tamamlanan Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

26.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:42 Ahmet Uçar'dan bronz madalya
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş sporcusu Ahmet Uçar, 'da tamamlanan Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Ankara'da tamamlandı. Taha Akgül Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada 500 sporcu mindere çıktı. Kıran kırana oynanan maçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ahmet Uçar mücadele ettiği 60 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. - BURSA

Ahmet Uçar, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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