Ahmet Ünal: Ana Gündemimiz Ekonomi Olmalı

Türkiye'yi krize sürükleyen bu süreçten çıkmak için alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ifade eden Ünal, "Çözüm için öncelikle ekonomideki sıkıntıya yönelik bir teşhiste bulunmak gerekmektedir. Hükümet kriz olduğunu reddeden tutumuyla tedaviyi de geciktirmektedir" diye konuştu.

Türkiye'nin her türlü krizden çıkacak güç ve potansiyele sahip olduğunu belirten Ahmet Ünal, "Elbette ülkemiz güçlü bir ülkedir ve bu süreci de atlatacaktır. Ancak önemli olan bunu en az hasarla atlatmamızı sağlayacak tedbirleri zamanında almaktır" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından dün açıklamam 2018 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verilerinin ekonomideki daralmanın boyutlarını gösterdiğini ifade eden Ünal, "Ülke olarak ana gündemimiz ekonomi olmalı. Hükümet derhal harekete geçmeli, suni gündem ve tartışmalarla zaman yitirmek yerine vatandaşa içinde bulunduğumuz tabloyu açık yüreklilikle anlatarak sorumluluğunu yerine getirmelidir" şeklinde konuştu.