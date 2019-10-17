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Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Fulya Alışveriş Merkezi'nin, kulüp için önemli bir gelir kaynağı olacağını söyledi.

17.10.2019 14:04

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübünün Fulya'da açtığı alışveriş merkezinde, siyah-beyazlı takımı takip eden medya mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Beşiktaş'a kalıcı bir eser bırakmak için Fulya AVM'nin yapımında sorumluluğu üstlendiğini kaydeden Ürkmezgil, şunları söyledi:

"AVM için canımı verecektim neredeyse. Gece yarılarına kadar çalıştım. İnsanlara kalıcı bir şeyler bırakmak önemli. İnsanlar burada bir alışveriş merkezi olduğunu bilmiyordu. Burayı işlevsel hale getirdik. 55 dükkan var, bir kısmını kiraya verdik, kalanlar için de çeşitli markaların talebi var. Yıl sonuna kadar onları da tamamlarız. Her şey tamamlandığında Beşiktaş buradan yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek."

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Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR(2)
BJK ADVERS:Bu Galatasaray sevdalısı , Beşiktaş''ı küçük düşüren açıklamaları ile bilinen ezik Ahmet Ürkmezgil defolup git artık şu kulüpten !
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REALİST:borsada merdiven altı oldunuz bu kadar parayla büyük klüpü ne hale getirdiniz
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