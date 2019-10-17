Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş, Fulya AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlıları takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kulübün Fulya'da açılan alışveriş merkezindeki buluşmada, Ürkmezgil basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın Fulya'da açtığı AVM'den 15-16 milyon TL gelir elde edeceğini ifade eden Ahmet Ürkmezgil, "AVM için canımı verecektim neredeyse. Gece yarılarına kadar çalıştım. İnsanlara kalıcı bir şeyler bırakmak önemli. İnsanlar burada bir alışveriş merkezi olduğunu bilmiyordu. Burayı işlevsel hale getirdik. 55 tane dükkan var, bir kısmını kiraya verdik, kalanlar için de çeşitli markaların talebi var. Yıl sonuna kadar onları da tamamlarız. Her şey tamamlandığında Beşiktaş buradan yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek" şeklinde konuştu.