Ahmet Yenilmez: "Bu yüzyılı anlayabilmek için II. Abdülhamid'i anlamak gerekir"

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, II. Abdülhamid'in sanata verdiği öneme işaret ederek, "Eş ve çocuklarının hepsi sanatın bir dalıyla ilgileniyor. Eşi Nazikeda Hanım muhteşem bir piyano sanatçısı. Kızları keman ve diğer enstrümanları çalabiliyor. Kendisi muhteşem bir müzik bilgisine sahip, Batı müziği ve senfoniler dinliyor." dedi.

Yenilmez, Sultan II. Abdülhamid'in yaşamında gençliğinden son günlerine kadar olan dönemi, baba-kız ilişkisi üzerinden anlatan "Usta" isimli tiyatro oyununu, İstanbul'da yerleşik sahnede izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Abdülhamid'in 102. vefat yıl dönümü dolayısıyla 10 Şubat'ta Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde hem oyunu sahneleyeceklerini hem de sergi açılacağını belirten usta oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yılı aşkındır 81 ilde 100 ayrı yerde sahnelediği oyunda neden II. Abdülhamid'in hayatını anlattığını ve İstanbul'da yerleşik sahnede gişe açma çalışmalarını aktardı.

Ahmet Yenilmez, bir insan hikayesi olarak ele aldığı II. Abdülhamid'in yaşamını tiyatroseverlere anlatmak amacıyla yola çıktığını belirterek, 20. ve 21. yüzyılı anlayabilmek için II. Abdülhamid'in hayatını bilmek ve onu anlamak gerektiğini söyledi.

II. Abdülhamid'in devrim niteliğinde faaliyetlere imza attığını belirten Yenilmez, şunları kaydetti:

"Düşünebiliyor musunuz, 219 okul açıyor ve bu 219 okulun 73 tanesi kız okulu. Bugün Türkiye'de kaç tane kız lisesi varsa hemen hemen 3'te 2'si onun devrine ait. Eş ve çocuklarının hepsi sanatın bir dalıyla ilgileniyor. Eşi Nazikeda Hanım muhteşem bir piyano sanatçısı. Kızları keman ve diğer enstrumanları çalabiliyor. Kendisi muhteşem bir müzik bilgisine sahip, Batı müziği ve senfoniler dinliyor. Kadına şiddet ve kadına bakış utancımızın ötesinde bir hal aldığı şu günlerde ben de bir kız babası ve kız dedesi olarak Abdülhamit'i baba-kız ilişkisi üzerinden anlatmaya çalıştım. Aldığım tepkiler de doğru yaptığımı gösteriyor."

"Devlette gördüğü aksaklıkları tiyatro olarak yazıp bürokratlara seyrettiriyor"

Oyuncu Yenilmez, Çanakkale Savaşı üzerine çalıştığı sırada II. Abdülhamid'i gerçek anlamda tanıdığını vurgulayarak, "Çanakkale'deki tabyaların tahkimi konusunda inanılmaz gayretleri var. Özellikle 19. yüzyılın son döneminde, sanayi devrimi ve endüstrileşme süreci gibi kaçan imkanları yakalamak için hem özel hayatı hem devlet yönetiminde gayret sarf eden bir insan hikayesi çıktı karşıma." ifadelerini kullandı.

II. Abdülhamid'in iyi bir tiyatro yazarı ve tiyatro yönetmeni olmasından çok etkilendiğine dikkati çeken Yenilmez, Yıldız Sarayı'na Anadolu'nun ilk modern tiyatro salonunu onun yaptırdığını ve dönemin ünlü sanatçılarını çağırarak oyunlar oynattığını dile getirdi.

Ahmet Yenilmez, II. Abdülhamid'in devlette gördüğü aksaklıkları tiyatro olarak yazıp bürokratlara seyrettirdiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Hatta bürokratlar arasında 'Bu akşam kim rezil olacak?' esprisi dolaşıyor. Bu olay 'Commedia Dell'Arte' dergisi tarafından duyuluyor. Derginin editörü padişahla röportaj yapmak için 1 haftalığına Türkiye'ye gelip, 7 ay kalıyor. II. Abdülhamid, muhteşem bir tiyatro üslubu ortaya koyduğu gerekçesiyle dergiye kapak yapılıyor."

"Repertuvar tiyatrosu olarak sahne açmak istiyoruz"

Tiyatronun ve diğer sanatların gayesinin "insanlığa ayna tutmak" olduğuna işaret eden oyuncu Yenilmez, "İnsanların görmek istediği gerçekleri, onların geçtiği yola ayna olarak koyarız, tıpkı sabah kalkan insanın aynaya baktığı gibi. Çünkü aynaya bakmazsanız siz nasıl göründüğünüzü bilmezsiniz ama sizi gören sizin nasıl göründüğünüzü bilir. Yaşadığımız bütün sorunlar için şöyle bir denklem geliştirdim; dün bugünü hazırlamıştır, bugün yarını hazırlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Yenilmez, "Usta" oyunuyla İstanbul'da yerleşik sahne denemesine girdiklerini kaydederek, II. Abdülhamid'in vefat yıl dönümü dolayısıyla 10 Şubat'ta Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde hem oyunu sahneleyeceklerini hem de sergi açılacağını aktardı.

Gelecek sezon, repertuvar tiyatrosu olarak İstanbullu tiyatroseverlerin karşısına çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Yenilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece tiyatro olarak kalmayacağız. Konserler de olacak. Bir gün Harput sıra gecesi, bir gün Trabzon kemençe dinletisi olabilir. Burada özellikle tiyatro ve resim alanında faaliyetlerle insanımızı buluşturmak istiyoruz. Salona çıkamayan bazı filmlerimiz, belgesel çekmiş kardeşlerimizin belgeselleri var. Bunları da internet üzerinden biletlerini satarak burada izleteceğiz. O salonun dolmuş olması sanatçıyı motive eder. Bu bir tür deneme. Bu yüzden 10 Şubat benim için çok önemli. Hem II. Abdülhamid'i burada anacak hem de ilk gişe denememizi yapacağız. Oyunumuzu izlemek isteyenler "www.yenilmezsanatmerkezi.com.tr" adresinden bilet temin edebilirler." diye konuştu.

Oyun, 20 Şubat'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA