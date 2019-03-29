Ahmet Yesevi Camisi İbadete Açıldı

Karaman Belediyesi, Yesevi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile hayırsever vatandaşların desteği ile yapılan Ahmet Yesevi Camisi ibadete açıldı.</br><br><br>İl Müftüsü Lütfü Ketenci'nin verdiği vaazının ardından camide ilk Cuma namazı kılındı. </br><br><br>Cami açılışına AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.<br><br>Cami içerisinde musalla alanı, cenaze yıkama yeri ve taziye salonları da yer alıyor.