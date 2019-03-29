29 Mart 2019, 14:57
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Ahmet Yesevi Camisi İbadete Açıldı

Ahmet Yesevi Camisi İbadete Açıldı

Karaman Belediyesi, Yesevi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile hayırsever vatandaşların desteği ile yapılan Ahmet Yesevi Camisi ibadete açıldı.

Karaman Belediyesi, Yesevi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile hayırsever vatandaşların desteği ile yapılan Ahmet Yesevi Camisi ibadete açıldı.


İl Müftüsü Lütfü Ketenci'nin verdiği vaazının ardından camide ilk Cuma namazı kılındı.


Cami açılışına AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Cami içerisinde musalla alanı, cenaze yıkama yeri ve taziye salonları da yer alıyor. Karaman Belediyesi, Karaman, Güncel
Kaynak: AA