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Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencilerinden Türk dillerinde yeni yıl mesajı

Ahmet Yesevi Üniversitesinde öğrenim gören Türk dünyasından öğrenciler, farklı Türk dillerinde yeni yıl mesajları verdi.

31.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:33
Ahmet Yesevi Üniversitesinde öğrenim gören Türk dünyasından öğrenciler, farklı Türk dillerinde yeni yıl mesajları verdi.
17 ülke ve 42 Türk Cumhuriyeti ile akraba topluluğundan 10 bine yakın gencin eğitim gördüğü Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencileri, yeni yıl mesajlarını, hazırladıkları aracılığıyla Türkistan'dan Türkiye'ye gönderdi.
Ülkelerine özgü kıyafetler giyen öğrencilerin farklı Türk dillerindeki yeni yıl mesajları şöyle:
"Türkiye Türkçesi: Yeni yılınız kutlu olsun. Azerbaycan Türkçesi: Yeni iliniz mübarek olsun. Çuvaş Türkçesi: Sene sul yaçepe salamlatap. Füyu Kırgızcası: Naa cılıngar guttug bolsun. Gagauz Türkçesi: Yeni yılınızı kutlerim. Hakas Türkçesi: Naa çılnang alğıstapçam sirerni. Irak Türkmenleri: Yengi iliyiz mubarak olsun. Karaçay-Malkar Türkçesi: Cangı cılığıznı alğışlayma. Karakalpak Türkçesi: Canga cılıngız kuttı bolsın. Karay/Karaim Türkçesi: Sizni yanhı yıl bıla kutleymın. Kazak Türkçesi: Janga jılıngız kuttı bolsın. Kırım Türkçesi: Yangı ılıngız kaırlı olsun. Kırgız Türkçesi: Cangı cılıngız kuttu bolsun. Kumuk Türkçesi: Yangı yılıgız kutlu bolsun. Nogay Türkçesi: Yanga yılıngız men. Özbek Türkçesi: Yengi yılıngız mübarek bolsun. Sarı Uygurca Türkçesi: Ak éy yahşi mo. Şor Türkçesi: Naa çıl çakşı polzun. Tatar Türkçesi: Sezne yanga yıl belen tebrik item. Tuva Türkçesi: Caa çıl-bile bayır çedirip or men. Türkmen Türkçesi: Teze yılınızı gutlayaarın. Uygur Türkçesi: Yengi yılıngızğa mübarek bolsun. Yakut Türkçesi: Ehigini şanga sılınan eğerdeliibin."
Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencilerinden Türk dillerinde yeni yıl mesajı

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Kaynak: AA


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