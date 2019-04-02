Ahmet Yetiş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TOKAT ARTOVA belediye başkan adayı olan Ahmet Yetiş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TOKAT ARTOVA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ahmet Yetiş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TOKAT ARTOVA adayı Ahmet Yetiş kimdir? BTP TOKAT ARTOVA adayı Ahmet Yetiş yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Yetiş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TOKAT ARTOVA belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Yetiş ARTOVA ilçesinde % 0,04 oranında oy almıştır. ARTOVA ilçesinde % 0,04 oranında oy olan Ahmet Yetiş adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

TOKAT ARTOVA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.