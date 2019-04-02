Ahmet Yıldız Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Hatay büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Yıldız oldu. Saadet Partisi adayı Ahmet Yıldız, Hatay büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Hatay büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Hatay büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Yıldız ile ilgili seçim sonuçları ve Hatay büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Hatay büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Yıldız oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Hatay büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Hatay aday yarışı ve Hatay seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Hatay Seçim Bilgileri

Hatay büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.421 olduğu belirlendi.

Hatay büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.421 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Hatay büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,51 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Hatay büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.068.544 olduğu belirlendi.

Hatay büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 913.719 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Yıldız Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Hatay büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Yıldız, Hatay yarışında % 0,85 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Ahmet Yıldız toplamda 7.544 adet oy sayısına ulaştı.

Ahmet Yıldız Kimdir?

1969 Altınözü'nde doğdu. İlkokul eğitimini Belen İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokul ve liseyi Belen Lisesi'nde okudu.

Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 tarihinde mezun oldu. 1996'da avukatlık stajını tamamladı.

2003-2005 tarihleri arasında Berlin'de Berlin-CDI Institute'ta bilgisayar uygulamaları tasarım teknikleri eğitimini bitirdi. 2006-2008 yılları arasında merkezi Ankara'da olan Hasta Güvenliği Derneği'nde hukuk danışmanlığı görevini yürüttü. 2010 yılından bu yana avukatlık yapmaya devam etmektedir. Arapça, Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Saadet Partisi Hatay büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.