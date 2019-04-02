Ahmet Yitmez Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA MANAVGAT belediye başkan adayı olan Ahmet Yitmez isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA MANAVGAT ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ahmet Yitmez isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA MANAVGAT adayı Ahmet Yitmez kimdir? BTP ANTALYA MANAVGAT adayı Ahmet Yitmez yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Yitmez Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA MANAVGAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Yitmez MANAVGAT ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. MANAVGAT ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Ahmet Yitmez adlı BTP adayı toplamda 260 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA MANAVGAT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.