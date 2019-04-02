Ahmet Zeki Ekinci Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR KAYAPINAR belediye başkan adayı olan Ahmet Zeki Ekinci isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR KAYAPINAR ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ahmet Zeki Ekinci isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DİYARBAKIR KAYAPINAR adayı Ahmet Zeki Ekinci kimdir? Bağımsız DİYARBAKIR KAYAPINAR adayı Ahmet Zeki Ekinci yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Zeki Ekinci Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR KAYAPINAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Zeki Ekinci KAYAPINAR ilçesinde % 0,31 oranında oy almıştır. KAYAPINAR ilçesinde % 0,31 oranında oy olan Ahmet Zeki Ekinci adlı Bağımsız adayı toplamda 495 adet oy sayısına ulaştı.

DİYARBAKIR KAYAPINAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.