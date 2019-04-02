Ahmet Zeyrek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL SARIYER belediye başkan adayı olan Ahmet Zeyrek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL SARIYER ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ahmet Zeyrek isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL SARIYER adayı Ahmet Zeyrek kimdir? Bağımsız İSTANBUL SARIYER adayı Ahmet Zeyrek yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Zeyrek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL SARIYER belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Zeyrek SARIYER ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. SARIYER ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Ahmet Zeyrek adlı Bağımsız adayı toplamda 323 adet oy sayısına ulaştı.

Ahmet Zeyrek Kimdir?

05.02.1983 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Faküktesi'nden mezun oldu.

25 yıldır Eczacı Teknisyeni olarak çalışmaktadır. 1985 yılından itibaren Sarıyer'de ikamet ekmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olan Ahmet Zeyrek aslen Erzincanlıdır.

Ahmet Zeyrek, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Sarıyer Bağımsız Belediye Başkan Adayıdır

İSTANBUL SARIYER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.