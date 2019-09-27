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Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'tan Kazım Kurt'a ziyaret

Kırklareli'nın Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

27.09.2019 16:30Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'tan Kazım Kurt'a ziyaret
Kırklareli'nın Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Başkan Kurt'u son olarak Lüleburgaz Kırklareli'ne bağlı Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, iki mevkidaş bir süre sohbet etti. Belediye başkanları belediyecilik faaliyetleri ile ilgili fikir alışverişinde de bulundu.

"Örnek projeler ve çalışmalar yapıyor"

Başkan Kurt'a Ahmetbey Beldesi'nde yaptıkları çalışmaları anlatan Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Ahmetbey'i halkçı belediyecilik anlayışı ile yönettiklerini söyledi. Eskişehir ve Odunpazarı'ndan çok etkilendiğini söyleyen Altınaş, "Eskişehir ve Odunpazarı bizim örnek aldığımız yerlerden. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nı halkçı, sosyal demokrat ve katılımcı bir anlayış ile yönetiyor. Örnek projeler ve çalışmalar yapıyor. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt, "Mustafa Altıntaş, 31 Mart yerel seçimlerinde Kırklareli'nin Ahmetbey Beldesi'ne Belediye Başkanı seçildi. Kendisini tebrik ediyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak, ihtiyaç duydukları her anda kendilerine destek olacağız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kırklareli, Odunpazarı, Kazım Kurt, Altıntaş, Güncel

Kaynak: İHA

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