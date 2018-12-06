Ahmetbey Belediyesi'nde "Toplu İş Sözleşmesi" Heyacanı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:52



06 Aralık 2018 Perşembe 12:52

Ahmetbey Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında anlaşmaya varılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen ile Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş arasında imzalanan sözleşme kapsamında, belediye çalışanları yüzde 25 ücret ve sosyal hakları için zam aldı.Altıntaş, burada yaptığı konuşmada, imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.İşçilerin çalışma şartlarını daha da iyileştirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Altıntaş, işçilerin hakkını her zaman kolladıklarını belirtti.DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen de ücret ve sosyal haklara yüzde 25 zam yapılmasıyla emekten yana duruşu nedeniyle Belediye Başkanı Altıntaş'a teşekkür etti.