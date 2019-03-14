Ahmetfakılı Ortaokulu'na Zeka Oyunları Sınıfı

Sorgun Ahmetfakılı
Ortaokulu'nda yapılan akıl ve zeka oyunları sınıfı eğitime açıldı.
Sınıfın açılışını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci
, akıl ve zeka oyunları sınıfında, eğlenerek öğrenmeyi sağlayan zeka oyunları, çocukların zihinlerini açan ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlayan oyunların olduğunu söyledi.
Ekinci, "Zeka oyunları eğitimiyle bilgi ve becerisini arttıran çocukların kendine olan güveni artmakta, kendi sınırlarını tanıması sağlanmaktadır. Bu oyunlar hem eğlendiriyor hem de zekayı geliştiriyor. Konsantrasyon gerektiren zeka oyunları eğitimi, çocukların dikkatini toplama becerisi sağlayarak derslerine de olumlu katkılar sağlıyor. Sınıfın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Ekinci, Sorgun, Ahmetfakılı, Güncel
Kaynak: AA