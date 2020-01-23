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Ahmetli'de şüpheli ölüm

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

23.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:56Ahmetli'de şüpheli ölüm
'nın ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Naime Sokak'ta yaşanan Sait Aygün'den (64) iki gündür alamayan yakınları eve girdi. Aygün'ün hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları polis ve 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zafer Mahallesi, Ahmetli, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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