Haberler » Güncel » Ahmetli Mahallesi'nde içme suyu hattı yenilendi - Haber

Ahmetli Mahallesi'nde içme suyu hattı yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde bin 200 metrelik eski içme suyu hattının yönünü değiştirdi. Yapılan çalışma ile vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlandı.

13.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:47Ahmetli Mahallesi'nde içme suyu hattı yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde eskiyen hatlardan dolayı yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçesine bağlı Mahallesi'nde yıllar önce döşenen ve sık sık sorun yaşanan içme suyu terfi hattının bağlantısı iptal edilerek, deplase çalışması ile hattın yönü değiştirildi. Yol güzergahına taşınan bin 200 metrelik hat yepyeni bir yapıya kavuştu. İçme Suyu Daire Başkanlığı ekiplerinin özverili çalışması ile mahalleye daha kesintisiz içme suyu temin edildi.

"Cengiz Başkana hizmetleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz"

Mahalle Muhtarı Şinasi Kaymak, "Yapılan hizmetten memnunuz. Allah razı olsun. Cengiz Başkana hizmetleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ahmetli, Kula, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 16:13:56