Ahmetli Mahallesi'nde içme suyu hattı yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde eskiyen hatlardan dolayı yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kula ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde yıllar önce döşenen ve sık sık sorun yaşanan içme suyu terfi hattının bağlantısı iptal edilerek, deplase çalışması ile hattın yönü değiştirildi. Yol güzergahına taşınan bin 200 metrelik hat yepyeni bir yapıya kavuştu. İçme Suyu Daire Başkanlığı ekiplerinin özverili çalışması ile mahalleye daha kesintisiz içme suyu temin edildi.

"Cengiz Başkana hizmetleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz"

Mahalle Muhtarı Şinasi Kaymak, "Yapılan hizmetten memnunuz. Allah razı olsun. Cengiz Başkana hizmetleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz" dedi.