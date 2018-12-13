Ahmetli'ye 33 Milyon Liralık Yatırım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ahmetli ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları ile ilçenin adeta çehresinin değiştiğini belirten Başkan Ergün, "Ahmetli ilçemize tam 33 milyon liralık hizmet kazandırdık. Bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Bizler daha iyisini yapmaya da istekliyiz. Çünkü biz Ahmetli'mizi, Manisa'mızı çok seviyoruz" dedi.

. Kendisine çiçek takdim edilen Başkan Ergün, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla tek tek tokalaşarak selamlaştı. Ardından Koordinasyon Binasında düzenlenen mahalle muhtarları toplantısına katılan Başkan Ergün'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, daire başkanları, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy, MHP Ahmetli İlçe Başkanı Emin Özbek, Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Nizamettin Kaya da eşlik etti.

"Allah yardımcınız olsun"

MHP Yunusemre Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Köroğlu tarafından okunan duanın ardından programın açılış konuşmasını Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan yaptı. Arslan, mahalle muhtarlarının devlet ile millet arasında köprü görevi üstlendiğini belirtti. Arslan'ın ardından söz alan Ahmetli Muhtarlar Derneği Başkanı Fuat Mintaş ise düzenlenen organizasyon nedeniyle memnuniyetini paylaşarak, "Manisa'ya yaptığınız yatırımları yakından takip ediyoruz. Yeni hizmet döneminde de Allah'ın izniyle çok güzel hizmetler yapacağınıza kuşkumuz yoktur. Cenab-ı Allah yardımcınız olsun" ifadelerinde bulundu.

Ahmetli'nin Altyapısına 14 Trilyon

Altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Ergün, "Tabi altyapı olmadan çalışma yapmak, günü kurtarmak anlamına geliyordu. Bu bize ters dedik. Bizler geleceğimize yatırım yapalım, çocuklarımız temiz su içsin, kanalizasyon hatlarını yenileyelim bulaşıcı hastalıklar olmasın dedik ve büyük bir altyapı yatırım hamlesi başlattık. Bugüne kadar MASKİ Genel Müdürlüğümüzün ilçemize yaptığı yatırımların parasal karşılığı tam 14 milyon lira. Eski parayla 14 trilyon. 16 bin 150 vatandaşımızın yaşadığı Ahmetli ilçemize böylesi önemli altyapı hizmetlerini kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Helali hoş olsun" dedi.

İhtiyaç Sahibi Vatandaşları Unutmadık

Sosyal hizmetler hakkında da bilgiler veren Başkan Ergün,"İlimiz genelinde sözünü verdiğim Gıda Bankası, Manisa'mızın büyükşehir olmasıyla birlikte tüm ilçelerimizde hayata geçti. Ahmetli'de de 367 gerçek ihtiyaç sahibi kardeşimiz her ay buradan kartlarına yüklenen krediyle alışverişini gönül rahatlığıyla yapıyor. Üzerinde herhangi bir amblem ya da logo bulunmayan torbalarla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına aş oluyoruz" dedi.

Ulaşım Ağını Genişlettik

Ulaşım çalışmaları hakkında muhtarlara bilgiler veren Başkan Ergün, "İlimiz genelinde başlattığımız toplu ulaşımda dönüşüm hamlemizle alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, klimalı, kameralı ve kartlı sistemli modern ulaşım araçlarıyla şehir içi ulaşımlarda yenileme yaptık. Ahmetli ilçemizde de 302 bin liralık yatırımla Kendirlik-Dereköy-Karaköy-Canbazlı-İğdişli hattında bu araçlarımızı hizmete aldık. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Vatandaş Tozdan Çamurdan Kurtuldu

Ahmetli ilçesinde yapılan sadece kilit parke taşı döşeme çalışmalarına 6,5 milyon lira harcandığını dile getiren Başkan Ergün, "Tabi ulaşımı modernleştirip yolları düzenlemeden olmaz. Yaklaşık 3,5 milyon liralık yatırımla Ahmetli ilçemizde belediyemizin sorumluluğunda olan yollarda 54 kilometrenin üzerinde asfaltlama çalışması yaptık. Belde ve köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerimiz ve tüm mahallelerimizde yazın toz, kışın çamur derdi olmasın diyerek 6,5 milyon liralık yatırım yaparak, Ahmetli ilçemizde tam 175 bin 234 metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirdik. Prestij cadde düzenlemesi kapsamında Atatürk Bulvarı'nda aydınlatmalarıyla yol ve kaldırım düzenlemesiyle şıkır şıkır bir düzenlemeyi 1 milyon 278 bin lira yatırımla ilçemize kazandırdık. 254 bin lira yatırımla ilçe merkezine itfaiye amirliği, 65 bin liralık yatırımla da ilaçlama deposunu yine ilçemize kazandırdık" dedi.

Demirciler ve Hükümet Caddesi Çalışmaları Devam Ediyor

Yapılacak projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Ergün, "Demirciler ve Hükümet Caddesi'nde çalışmalarımız hızla sürüyor. Yaklaşık 3,5 milyon liralık yatırımla bu caddelerimiz de gece ayrı, gündüz ayrı güzellikle sizlerin ve Ahmetli'de yaşayan tüm hemşerilerimin hizmetine en kısa sürede sunulacak. Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde ise prestij caddesi olarak projesini çizdiğimiz çalışmamız devlet demiryollarının orada yaptığı ve halen devam eden üst geçit inşaatı nedeniyle başlamadı. Bunun da bilinmesini isterim.Şu ana kadar saydığım tüm bu proje ve hizmetlerimiz 19 milyon lirayı aştı. Eski parayla 19 trilyon. MASKİ Genel Müdürlüğümüzü de eklediğimizde bu miktar 33 milyon liraya ulaşıyor. Tam tamına 33 trilyonluk bu hizmetlerimiz Ahmetli ilçemize helali hoş olsun" dedi.

"Bizler daha iyisini yapmaya da istekliyiz"

Hizmetin en iyisini yapmak için çalıştıklarını belirten Başkan Ergün, "Tüm bu hizmetleri iyi günlerde ve güle güle kullanmanız en büyük temennimdir. İnsanız, eksiğimiz olacaktır. Ulaşmakta geciktiğimiz yerler olmuştur. Ancak şunu iyi bilmenizi isterim ki, biz hiçbir zaman siyasi düşünmedik. Oy kaygısı gütmedik. Manisa'mıza, sizlere, bu şehirde yaşayan her bir bireyin gönlüne dokunmak için çalıştık ve bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Bizler daha iyisini yapmaya da istekliyiz. Çünkü biz Ahmetli'mizi, Manisa'mızı çok seviyoruz. Bundan sonraki süreçte Cenab-ı Allah nasip eder, yine birlikte çalışırsak yine çok güzel hizmetlerle karşınızda olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Hep birlikte, el ele ve gönül gönüle Manisa'mıza ve Ahmetli'mize daha güzel hizmetleri kazandırmak en büyük dileğimiz" ifadelerini kullandı.

Çocuklarla Yakından İlgilendi

Konuşmanın ardından mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini de dinleyen Başkan Ergün, tüm talepleri dikkatle dinledi. Toplantı sonunda günün anısına hatıra fotoğrafları çektirildi. Kendisini Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Hizmet Binası önünde bekleyen çocuklarla da ayrı ayrı ilgilenen Başkan Ergün, çocukları hediyelerle sevindirdi. Başkan Ergün, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.