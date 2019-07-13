Ahşabın sukuneti sergisi açıldı

Dünya'da ahşap oymacılık alanında ün yapan İran'ın Abade şehrinde eğitimlerini tamamlayarak 2013 yılında Türkiye'ye gelen ve Eskişehir'e yerleşen sanatçı Ali Muhammedi'nin Ahşabın Sükûneti ismini verdiği ahşap eserleri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonunda açılan sergiye Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılışında konuşan sanatçı Ali Muhammedi " Eskişehir, Yılmaz Büyükerşen gibi önemli bir değere sahip olduğu için çok şanslı. Tabi bu durum bizim gibi sanatı seven ve üreten kişiler içinde aynı. Eskişehir'e yerleşmemdeki en büyük etken Büyükerşen'in bu şehre kattığı sanatsal güzellikler ve sanatçılara verdiği değerdir. Eserlerimin Eskişehir'de sergilenmesinde destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Ahşabın Sükûneti sergisi 18 Ağustos 2019 tarihine kadar gezilebilecek.