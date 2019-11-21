Haberler » Güncel » Ahşap atölyesi, alev alev yandı - Haber

Ahşap atölyesi, alev alev yandı

DÜZCE'de, ahşap işleme atölyesinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

21.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:24Ahşap atölyesi, alev alev yandı

DÜZCE'de, ahşap işleme atölyesinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, atölye, kullanılamaz hale geldi.

Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Mehmet Zengin'e ait ahşap işleme atölyesinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm atölyeyi sararken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Atölyeyi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:24 Bağdat'ta güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale: 3 ölü, 35 yaralı
20:18 "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" Fransa'da başladı
20:16 Sudanlı öğrencilerden ülkelerindeki afetzedelere destek
20:11 Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu- İSTANBUL
20:10 Başkan Hürriyet'ten düğün salonu fiyatlarını yüzde 90 indirim önerisi
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
16:08 Böyle vahşet görülmedi! Boğazını kestikten sonra 6 yerinden daha bıçaklamış
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:27:24