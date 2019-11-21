Ahşap atölyesi, alev alev yandı

DÜZCE'de, ahşap işleme atölyesinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, atölye, kullanılamaz hale geldi.

Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Mehmet Zengin'e ait ahşap işleme atölyesinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm atölyeyi sararken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Atölyeyi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.