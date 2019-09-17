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Ahşap binada çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi

Ahşap binada çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldiBİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

17.09.2019 23:07
Ahşap binada çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi
BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Alınan bilgilere göre yangın ilçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi Şeftali Sokak üzerinde iki katlı ahşap evde meydana geldi. Emine E.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeyi ararken sokağın elektrik hatları da yetkililer tarafından kesildi. Şehitler Caddesi de güvenlik amaçlı trafiğe kapatılırken yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan evin uzun zamandır kullanılmadığı öğrenilirken ekipler yangının çıkış nedeni araştırıyorlar.
Ahşap binada çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi

İsmetpaşa Mahallesi, Gölpazarı, Bilecik, Yerel

Kaynak: İHA

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