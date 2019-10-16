Haberler » Yerel » Ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Ahşap evde çıkan yangın korkuttuYOZGAT - Yozgat'ta kullanılmayan ahşap bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

16.10.2019 10:50
Ahşap evde çıkan yangın korkuttu
YOZGAT - Yozgat'ta kullanılmayan ahşap bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yozgat'ta Çatak Mahallesi Nohutlu Caddesi'nde bulunan bir ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Öte yandan evin uzun süredir kullanılmadığı öğrenilirken ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Ahşap evde çıkan yangın korkuttu

İtfaiye, Yozgat, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
11:34 Beyin cerrahının cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı
11:14 Nazilli Anadolu Lisesi Polonya'da Nuh'un Gemisi'ni anlatacak
11:09 ETSO'dan Milli Birlik çağrısı: "Barış Pınarı meşrudur, hukuka uygundur"
10:52 Dağa götürülmek istenen çocukları polis kurtardı
10:50 Ahşap evde çıkan yangın korkuttu
09:46 Sinop'ta silajlık mısır hasadına başlandı
09:45 8. kattan düşerek ağır yaralanan doktor hastanede hayatını kaybetti
16.10.2019 12:11:15