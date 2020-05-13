Ahşap evde çıkan yangına belediye başkanı da müdahale etti

Karabük'ün Ovacık ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangın, Belediye Başkanı Yakup Narter'in de yardımıyla söndürüldü.

13.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:15
Karabük'ün Ovacık ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangın, Belediye Başkanı Yakup Narter'in de yardımıyla söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Soğanlı köyünde Kemal Akkaya'ya ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri ile köye giden Başkan Narter, itfaiye hortumunu alarak yangına müdahale etti.
Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Başkan Narter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soğanlı köyünde ev yangını ihbarı aldıklarında hemen köye gittiklerini söyledi.
Tek katlı eski bir ahşap evde yangının çıktığını ve evin tamamen yandığını belirten Narter, "Evi kurtaramadık ama yangının diğer evlere sıçramasını önledik. Yanlarında çok yakın evler vardı. Şükür söndürdük. Yangına bizzat müdahale ettim." dedi.
Öte yandan ilçeye bağlı Boyalı köyünde Mehmet Burhan'a ait 3 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Ahşap evde çıkan yangına belediye başkanı da müdahale etti

Kaynak: AA

Etiketler: Yakup Narter, Karabük, Ovacık, Güncel, Haber

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