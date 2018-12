Ahşap Malzemeler Engellilerin Elinde Sanata Dönüştü

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:26



Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Balıkesir Sakatlar Derneği üyelerinin ahşabı yakarak sanata dönüştürdüğü eserler, sergilendi.Yaklaşık 6 ayda yapılan ahşap yakma çalışmaları, Balıkesir Valiliği Rıza Akdemir Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Balıkesir Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu, yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerle kendilerini ifade etmeye çalıştıklarını söyledi.Uslu, "Bu gayretimize destek vermenizden dolayı onur duyuyor, keyif alıyoruz. İyi ki sizler bizleri anlar durumdasınız. Sosyal hayata katılım için bir takım farkındalık çalışmalarımız var. Yerel yönetimlerin büyük desteğiyle elimize her türlü imkan veriliyor. Bizde bu imkanlarla sanat üretiyoruz, spor yapıyoruz ve sosyal hayatın içerisinde olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da engellilerin herkes gibi her konuda eşit bireyler olduğunu vurguladı.Yazıcı, kamu kurum ve kuruluşlarının engellilerin yanında olduğunu ve sorunlarını çözme noktasında çalışıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Engelli kardeşlerimizin bizimle eşit olduğunu, biz ne yapabiliyorsak onlarında aynı şeyleri yapabileceğine inananlardanım. Hem insan hem bir kamu yöneticisi olarak bütün ilişkilerimizi engelli kardeşlerimizle bu düşünce üzerine kuruyorum. Hepimiz engelli adayıyız. Her an her şeyle karşılaşabiliriz ama engelli olmanın bir eksiklik olamaması gerektiğini, öncelikle duygusal, sosyolojik anlamda bu kardeşlerimizin hepimiz ile aynı olduğunu ve bir işi başarırken bir fark olmadığını hissettirmeye gayret ediyoruz."Konuşmaların ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, engelli kursiyer ve hocalara teşekkür belgesini verdi.Programa Vali Yazıcı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, daire müdürleri, engelliler ve vatandaşlar katıldı.