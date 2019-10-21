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Ahşap oyma ürünleri Avrupa'ya ihraç ediyor

Kahramanmaraşlı ustalar tarafından el emeği göz nuru dökülerek yapılan ağaç oyma ürünleri, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

21.10.2019 12:56Ahşap oyma ürünleri Avrupa'ya ihraç ediyor
Kahramanmaraşlı ustalar tarafından el emeği göz nuru dökülerek yapılan ağaç oyma ürünleri, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş'ın geleneksel el sanatları arasında yer alan ağaç oyma ürünleri, ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor. Çeyiz sandıkları, minber, mihrap ve cami kapıları gibi ürünler Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.

Kahramanmaraş'ta babasından öğrendiği oymacılık mesleğini geliştirerek farklı konseptlerde ürün yaptıklarını söyleyen Hamza Gülaçtı, ortaya çıkan ürünlerin fiyatının ise, 10 bin ile 100 bin lira arasında olduğunu söyledi. Gülaçtı, "Baba ve dede mesleğini sürdürmekteyiz. Ürünlerimizi ceviz ağacından yapıyoruz, konseptin dışına çıktık ve çok farklı ürünler ortaya çıkarıyoruz. Özellikle camilere minber, mihrap, kapı ve kürsüler gibi ürünler yapıyoruz. Biz babamızdan aldığımız bayrağı daha ileri taşımak istiyoruz. Ürünlerimizi yurt dışında Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika gibi ülkelere gönderiyoruz. Türkiye'nin de çeşitli ülkelerine gönderiyoruz. Fiyatlar ise caminin büyüklüğü ve ürünün yapısına göre değişiyor, örneğin 10 bin liradan 100 bin lira arası fiyatlarla ürünlerimizin satışını yapıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: İHA

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