Ahşap Oymacılığı Kursu Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Bayanlara yönelik faaliyet sürdürecek Ahşap Oymacılığı kursu için Başvurular Elazığ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılacak

Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yeni dönem Ahşap Oymacılığı Kursu'na öğrenci olmamak kaydıyla İŞKUR'a kayıt yapmış 18-40 yaş aralığında, sigortalı bir iş sahibi olmayan ve daha önce açılan Ahşap Oymacılığı Kursuna katılmayan bayanların başvuruda bulunabileceği belirtildi. Kurs başvurularının 15 Mart 2019 tarihi itibariyle başladığının belirtildiği açıklamada, kursa katılmak isteyen bayanların 21 Mart 2019 tarihine kadar bir adet kimlik fotokopisiyle birlikte Elazığ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Kalite Yönetim Birimi'ne başvurmaları gerektiği kaydedildi. Kursa 25 asil, 10 yedek olmak üzere 35 bayanın başvurusu kabul edilecek. Kabul edilen kayıtlar arasından seçmeler yapılarak 28 Mart 2019 Perşembe günü eğitimlere başlanacak. Elâzığ Belediyesi'ne ait Hayır Çarşısı ek hizmet binasında oluşturulan atölyede verilecek 6 aylık eğitim sonunda ise kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Hayat Boyu Öğrenme Kurs Bitirme Belgesi" verilecek.

Kaynak: Bültenler