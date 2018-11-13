Ahşap Paletlerde Kalite Standartları Belirlensin

13 Kasım 2018 Salı 13:12



13 Kasım 2018 Salı 13:12

Ahşap palet imalatçıları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'de ahşap palet standartlarını belirleyerek bir teknik şartname yayınlamasını istiyor.Kendi bünyesindeki tesislerinde yıllık 2 milyon adet ahşap palet üreten ve sektörün en büyük firmalarından biri olan Gökbayrak Group'tan yapılan açıklamada, bakanlığın teknik şartname yayınlaması halinde sektördeki firmaların yurt dışına yüklü lisans bedelleri ödemekten kurtulacakları, kayıt dışı üretim yapanların denetim altına alınacağı belirtildi. Bu durumun ülke ekonomisine büyük kazanç sağlayacağına da dikkat çekildi.Gökbayrak Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökbayrak, Türkiye'de ahşap palet sektöründe kalite standartları belli olmadığı için merdiven altı işletmelerin pazarı bozduğunu söyledi. Ürün taşınması ve depolanması maksadıyla üretilen ve kullanımı giderek yaygınlaşan ahşap paletlerin tüm dünyada geçerli standartları olduğunu ifade eden Mehmet Gökbayrak, "Gelişmiş ülkelerde, ahşap palet üretiminde kullanılan ağacın cinsi, kurtlu olmaması, ISPM 15 standartlarında ısıl işlem görmesi, çakımda kullanılan çiviler, ölçüleri ve tahta kalınlıkları belirli standartlara bağlandı. Türkiye'de ise çok farklı ağaç cinslerinden, farklı kalınlıklarda ve genişliklerde tahtalardan çok değişik ölçülerde ahşap palet imal ediliyor" dedi.İhracat sırasında standartları olmayan ahşap paletlerle taşınan ürünlerin gümrüklerden geçemediğini söyleyen Mehmet Gökbayrak, "Müşterilerimiz bu sorunları yaşamamak için bizden yurt dışındaki palet organizasyonlarının lisansı ile üretim yapmamızı istiyorlar. Maalesef bu tür ahşap palet organizasyonlarının üretim lisansını almak için yüklü bedeller ödüyoruz. Ayrıca her çaktığımız palet içinde ilave ödeme yapmak durumunda kalıyoruz. Ülkemizin kaynakları gereksiz şekilde yurt dışına gidiyor" dedi.Mehmet Gökbayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile müşterek bir çalışma yapması halinde Türkiye'de ahşap palet standartlarının oluşturulabileceğini de söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Varank'tan bu konuda beklediklerini vurgulayan Mehmet Gökbayrak, "Türkiye'nin ihracatı arttıkça ahşap palet ihtiyacı artıyor. Ahşap paletler iç piyasada da çok yoğun kullanılıyor. Sektörün cirosu 1 milyar dolara yaklaştı. Bakanlığın ahşap palet teknik şartnamesi yayınlamasının önemi her geçen gün daha da artıyor" diye konuştu.Ahşap palet teknik şartnamesi olmadığı için merdiven altı işletmelerin sektöre büyük zarar verdiklerine de vurgu yapan Mehmet Gökbayrak, standart olmadığı için piyasada ürün fiyatlarının büyük farklılık gösterdiğine de dikkat çekti. Türkiye'de iptidai şartlarda kayıt dışı işçi çalıştıran ve devlete vergi ödemeyen çok sayıda işletme olduğunu söyleyen Mehmet Gökbayrak, "Bütün bunlar ülke ekonomisi için kayıplara yol açıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz, ülkemizdeki kurumların yeniden yapılandığı bu süreçte ahşap palet sektörüne de gereken desteğin verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA