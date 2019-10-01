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Dalgıç Müjdat Turan avladığı tavşanı denizin içine çekip yiyen bir ahtapot görüntüledi

Çanakkale'de avladığı büyük balıklarla adından sıkça söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan bir ahtapotu, sahil kenarında avladığı tavşanı denizin içine çekip yerken görüntüledi.

01.10.2019 22:59

Çanakkale'de avladığı büyük balıklarla adından sıkça söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan paylaştığı görüntülerle yine şaşırttı. Dalgıç Turan, sahil kenarında bir tavşan avladı. Avladığı tavşan bir ahtapot tarafından denizin içine çekildi. Dalgıç Turan ahtapotu, tavşanı yerken görüntüledi.

DENİZİN İÇİNE ÇEKTİ

Dalgıç Müjdat Turan'ın sahil kenarında avladığı tavşanı, yaklaşık 3 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen ahtapot denizin içine çekti.

"KAYALIKLARIN ALTINDA PUSU KURAN AHTAPOTLARA ŞAHİT OLDUM"

Ahtapotun tavşanı yediği anları kameraya kaydeden dalgıç Müjdat Turan, daha önce de bu tür olaylara denk geldiğini söyledi. Turan, ahtapotların avlanmak için kayalıkların altlarında pusu dahi kurduklarına şahit olduğunu dile getirdi.

Dalgıç Müjdat Turan avladığı tavşanı denizin içine çekip yiyen bir ahtapot görüntüledi

Çanakkale, Yaşam

Kaynak: İHA

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