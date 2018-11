Ahu-Can Has Koleksiyonu Sergisi Galeri Işık Maslak'ta

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ve Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın üstlendiği Koleksiyonerler Işık'ta - Işık'lı Koleksiyonerler sergisinin açılışı, iş, sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi.

Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yeminli Mali Müşavir – Avukat Hüsnü Güreli, Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Solak, Genel Sekreter Vekili Dr. Levent İncedere, Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Eva Şarlak ve fakülte dekanları ile akademik kadronun da hazır bulunduğu açılışa, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da katıldı.

'Öğrencilerimiz için büyük fırsat'

Serginin açılışında konuşan Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Güreli, "Özel koleksiyonunu bu sergi için açan kendisi de bir Işık Lisesi mezunu olan sevgili dostum Can Has'a çok teşekkür ediyorum. Bu sergiyi özellikle öğrencilerimizin bu eserleri birebir olarak görmeleri için organize ettik. Çünkü böyle bir özgün sergide yer alan eserleri, öğrencilerimizin başka bir yerde bir arada bulabilmeleri, görebilmeleri çok nadiren yakalayabilecekleri bir fırsat. Bu sebeple sergiden büyük heyecan duyuyorum. Bundan sonra da hem Işıklı Koleksiyonerler hem de diğer koleksiyonerlerin sergilerine devam edeceğiz" dedi.

'Bir toplumu güzelleştiren sanatçılarıdır'

Işık Lisesi mezunu, Kadir Has Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Can Has ise, "Bir toplumu güzelleştiren asıl değerler, o toplumun insanları ve sanatçılarıdır. Bu da ancak eğitim ve kültürle olur. Işık Lisesi'nden ve Işık Üniversitesi'nden mezun olan koleksiyonerlerin, bundan sonra da Işık Üniversitesi'nde yeni sergiler açmasını çok isterim. İlk sergiyle bana bu fırsatı veren Işık Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'Özgün yapıtlardan oluşan özel bir sergi'

Sergide görsel kültür açısından değerine paha biçilmez yapıtların yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman da, "Yaklaşık 40 yıldır üniversite hayatında bulunan biri olarak, bir üniversitenin güzel sanatlar fakültesinde özgün yapıtlardan oluşmuş böyle bir serginin önemini özellikle vurgulamak istiyorum. Yıllardır, özgün eser görmeden mezun olan güzel sanatlar fakültesi öğrencisi diye bir sanatçı kategorisine dikkat çekmeye çalışıyorum. Şimdi bunun aşılıyor olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu nedenle, bu projeyi hayata geçiren Işık Üniversitesi'ne ve bu değerli koleksiyonu burada sergilememize olanak sağlayan, özel koleksiyonu bu sergi için bizlere açan Sayın Ahu ve Can Has'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

'Farklı dönemler, çok iyi yapıtlar, çok iyi isimler'

Prof. Dr. Kahraman, "Bu koleksiyon farklı dönemleri çok iyi yapıtlarla ve çok iyi isimlerle bir araya getiriyor. Ben buradaki küratörlük çalışması içinde bu koleksiyonda birbirinden çok farklı örnekleri ortak diller, uzak ama birbirine temas eden anlayışlar doğrultusunda bir araya toparlamaya çalıştım. Farklı kuşakları bir araya getirerek daha ilginç bir model kurgulamaya çalıştım" diye konuştu.

'Eserler duvarların arasından çıkarak toplumla buluşuyor'

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Eva Şarlak ise yaptığı konuşmada, "Işıklı koleksiyonerler tarafından gerçekleştirilen ilk seçkiyi gerçekleştiriyoruz. Sayın Can Has da bir Işık'lı. Özellikle bu tür koleksiyonların duvarlar arasından çıkıp eğitim dünyası ve toplumla buluşması açısından oldukça önemli. Sanatı tanıma, sanatçı ile izleyicinin buluşması bizim için oldukça önemli bir konu" dedi.

14 Aralık'a kadar devam edecek

Çağdaş Türk Resim Sanatı tarihinin iyi ve önemli örneklerinden oluşan ve seçilmiş 26 özel eserin yer aldığı koleksiyon sergisinde; Fahrel Nisa Zeyd, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Kemal Önsoy, Mübin Orhon, Abdurrahman Öztoprak, Canan Tolon, Ömer Uluç gibi sanatçıların eserlerinden örnekler yer alıyor. Sergi, 14 Aralık'a kadar Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde yer alan Galeri Işık Maslak'ta ziyaret edilebilecek.