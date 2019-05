Ahu'dan Renkli Ep: "GO"

Ahu, pembe diziler ve Brezilya soul müziğinden ilham aldığı Go" adlı EP'si ile müzikseverlerle buluşuyor. İçinde farklı remix versiyonları ile dinleyiciye sunulan "Go" teklisi herkesin kendi zevkine uygun halini bulacağı bir çalışma. 2017 yılında Da Poet ortaklığında yayımladığı Portekizce tekli "Samba de Sol"dan sonraki ilk çalışma niteliğindeki EP, Ahu'nun yapımcı, DJ ve şarkıcı-sözyazarı kimliğini ortaya koyuyor.

Önceki çalışmalarında Flying Lotus, Mr. Beatnick, Emanative ve Miles Bonny gibi isimlerle çalışan Ahu, 2010 yılında yayımladığı "To: Love" adlı çalışmasıyla Radiohead'in solisti Thom Yorke'un takdirini kazanmıştır. Barcelona Sonar, Boiler Room London, Jazzystan ve Plastic People gibi sahnelerde yer almakla birlikte "Turn The Lights On" şarkısıyla da Prada ve Miu Miu gibi markaların sesi olmuştur.

Ahu'nun yeni EP'si "Go" Epic Istanbul etiketiyle şimdi tüm dijital platformlarda!

