Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ahu Tuğba: Amerika da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, uzun süredir hayatını Amerika'da Miami'de sürdürüyor. Coranavirüs salgının yaşandığı şu günlerde, yaşadıklarını gazeteci Olcay Ünal Sert'e anlatan Tuğba ilginç açıklamalar yaptı.

04.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:32
Ahu Tuğba: Amerika da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar

Ahu Tuğba, "Amerika da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar. Yandaki komşu hastaneye gitti arabasıyla, Kilise Hastanesiymiş, bakmamışlar, 3 gün bekletmişler. Çarşamba sabahı bir daha gitmiş, ayakta bakmışlar sonra da göndermişler. Hastanede kalmadığı halde 17 bin dolar ücret ödemiş. Burada sigortan yoksa yandın! Bir hastalık halinde Ambulans çağıracaksın. Ambulans almaya gelirken, polis arabası ve itfaiye arabası da geliyor, o zaman bakıyorlar. Sistem burada böyle." dedi.

TÜRKİYE'DE Kİ ŞARTLARI SÖYLÜYORUM ŞAŞIRIYORLAR


Türkiye'de ki şartlarıda öven Tuğba, & ;"Türkiye'de Polis ve Jandarma eve gidiyor, yardım ediyor. 65 yaş üstünde ki emeklinin parasını evine götürüyor. 'Devlet Hastanesi'ne acilden gidince bakıyorlar hemen' dedim Amerikalı arkadaşlarıma inanamadılar. Burada 'açım' de, komşun su vermez Olcay'cım." dedi.


YAĞMALAMA KORKUSU!.


Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Ahu Tuğba, Florida ve New York'ta çok kötü günler yaşandığını belirterek, "Burada herkes yağmalamaya karşı tahta ile camları kapatıyor. Hastanelerde şu an parası ve sigortası olanlar bile zor bakılıyor. Sokakta yatan evsizler çok fazla. Herkes silahlanıyor.. Hava uçuşları iptal.. New York da bitti, bugün Vali açıkladı, 'artık böyle bir New York olmayacak' diye. Mahvolduk..." dedi.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ünal Sert, Ahu Tuğba, Magazin
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Magazin ››Ahu Tuğba: Amerika da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor’un oyuncusundan haber var Magazin
Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusundan haber var
12 yıllık kocasının peşine dedektif takarak ihaneti belgeledi Magazin
12 yıllık kocasının peşine dedektif takarak ihaneti belgeledi
Ateşli hava durumu sunucusu, karantinada bikinisiyle voleybol oynadı Magazin
Ateşli hava durumu sunucusu, karantinada bikinisiyle voleybol oynadı
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki, sessizliğini bozdu Magazin
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki, sessizliğini bozdu
Zahide Yetiş’in sevilen doktoru Oğuz Özyaral, koronavirüse yakalandı Magazin
Zahide Yetiş'in sevilen doktoru Oğuz Özyaral, koronavirüse yakalandı
Serel’den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır Magazin
Serel'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Mehmet Öz, Nusret’in cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla olay oldu Magazin
Mehmet Öz, Nusret'in cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla olay oldu
Survivor’dan elenen yarışmacılara koronavirüs şoku! Ülkeye dönemiyorlar Magazin
Survivor'dan elenen yarışmacılara koronavirüs şoku! Ülkeye dönemiyorlar

Son Dakika Magazin Haberleri

12:46: Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı - Magazin 12:32: Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin barıştı mı? - Magazin 12:32: Ahu Tuğba: Amerika da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar - Magazin 12:12: Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti - Magazin 10:47: Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki - Magazin 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 10:24: Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Magazin 09:38: Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır - Magazin 07:54: Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi - Magazin 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber