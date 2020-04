Ahu Tuğba: Amerika da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar

YAĞMALAMA KORKUSU!.





Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Ahu Tuğba, Florida ve New York'ta çok kötü günler yaşandığını belirterek, "Burada herkes yağmalamaya karşı tahta ile camları kapatıyor. Hastanelerde şu an parası ve sigortası olanlar bile zor bakılıyor. Sokakta yatan evsizler çok fazla. Herkes silahlanıyor.. Hava uçuşları iptal.. New York da bitti, bugün Vali açıkladı, 'artık böyle bir New York olmayacak' diye. Mahvolduk..." dedi.