Haberler » Magazin » Haber

Ahu Tuğba'dan eski eşi hakkında ilginç itiraf: Kafamı duvara vuruyordum

Yeşilçam'a damga vuran güzel oyuncu Ahu Tuğba canlı yayındaki itiraflarıyla çok konuşuldu. Tuğba, eski kocasıyla ilgili bir anısını anlatarak, "Yolda eski eşimi gördüm, kafamı duvarlara vurdum ben bununla nasıl evlendik diye" ifadelerini kullandı.

02.10.2019 19:20

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından 64 yaşındaki Ahu Tuğba, 2. sayfa programına konuk oldu. Tuğba'nın eski eşiyle ilgili anısı ise çok konuşuldu.

"PINAR GENÇ KIZ GİBİ"

Oyuncu çift Pınar Altuğ (45) ile Yağmur Atacan (36) arasındaki yaş farkı ile ilgili yapılan eleştirilere Ahu Tuğba, "Pınar'ın o kadar büyük bir yaşı yok ki, genç kız gibi maşallah." ifadelerini kullandı.

"KAFAMI DUVARA VURUYORDUM"

Tuğba konu üzerine eski eşiyle ilgili bir anısını anlatarak, "Fiziksel olarak 40-45'inden sonra kadınlardan daha çok bozulan erkekleri de gördüm. Mesela yolda ilk eşimi gördüm, tanıyamadım. Kafamı duvara vuruyordum, 'Ben bununla mı evlendim, aşık oldum' diye. İki gün kendime gelemedim. Küçücük bir çocuktum, elini tuttum, aşık oldum. O zaman da pek hoş değildi. Sonra büyüdük, çocuğumuz dünyaya geldi. 'Bu o değil canım' diyorum." ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba'dan eski eşi hakkında ilginç itiraf: Kafamı duvara vuruyordum

Pınar Altuğ, Ahu Tuğba, Magazin

YORUMLAR(95)
FIRTINA 61:Bu duvara kafasını vurmuşta, birde adamı dinleyelim bakalım. O bu tipe nasıl katlanmış?
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
AHSEN:80 yaşında ninem var bundan daha parlak.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
KÜBRA:AHU NENE, ALZHEİMER''!Mİ BAŞLADI SENDE. . KOCANIN SENİ GÖRDÜĞÜNDEKİ KORKUSUNU HATIRLAMIYORSUN HERHALDE
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HALK:BUNUN SURATINDA LASTİK Mİ YAKTILAR NE OLMUŞ BUNA ?
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ONUR:TÖBE ESTAFURULLAH BU NE ÇİRKİN KARI
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
KORAY:Eski kocan seni görse intihar ederdi herhalde !!!
Yayından Kaldır
155 2
Cevap yaz
........:dün baktikça korktugum icin programi izleyemedim sanki kafayi shoplamislar baska vucuda yok boyle birsey yaa
Yayından Kaldır
0 0
CAN::))))))
Yayından Kaldır
24 1
AHMET:şunun suratına bak hiç Allah''ın rahmeti merhameti varmı ? Görünen tek şey yılların günah dolu hayatından izler.
Yayından Kaldır
81 32
Cevap yaz
AMA ONUN KALBİİ TEMİİS:hüküm vermek zor değil ki filmlerinde herşey belli
Yayından Kaldır
0 0
Tüm 95 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
00:27 Payitaht Abdülhamid 92. yeni bölüm fragmanı yayında mı?
00:14 Hercai 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 15. bölüm izle
18:41 Yılmaz Erdoğan'dan 'kadına şiddet' skeçi yorumu: "Bu skeçe sebep olanlar Allah'ından ve hukukundan...
17:01 Altın Portakal için yarışacak filmler belirlendi
16:26 "Kaşıkçı Elması" yeniden ziyarete açılıyor
16:01 "Bu skeçe sebep olanlar Allah'ından ve hukukundan bulsun!"
15:25 3 gün hapis yatan Yaşar İpek'ten ilk sözler: Ne yemek yedim ne de uyudum