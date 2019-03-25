Ahu Yağtu Aradığı Aşkı Efe Dursun da Buldu

Altı yıl önce boşandığı Cem Yılmaz'dan sonra adı birçok kişiyle anılan Ahu Yağtu, aşkı buldu. Oyuncunun, uzun bir süredir içecek fabrikaları olan Efe Dursun'la birlikte olduğu ortaya çıktı.

İş insanı geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle İspanya'nın Barselona şehrinde yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.

"SENİ DAHA ÇOK ARZULUYORUM"

Miliyet'in haberine göre; eski bir fotoğrafı paylaşan Dursun, "Ben olmadan bir gün bile olmaz. Seni daha çok arzuluyorum. Neyse ki, iyi ki" notunu düşerek, kalp emojisi koydu. İlişkiyi sadece yakın arkadaşlarına söyleyen çiftin, gazetecilere görüntü vermemek için İstanbul'daki popüler mekanları tercih etmedikleri öğrenildi.

Çift, gazetecilere görüntü vermemek için İstanbul'daki popüler mekanları tercih etmiyor.