Ahu Yağtu kimdir? Ahu Yağtu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık gündem olan başarılı oyuncu Ahu Yağtu, başarılı oyunculuğu yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Vatandaşların merak konusu haline gelen Ahu Yağtu hakkında Ahu Yağtu kimdir ve Ahu Yağtu kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor.

AHU YAĞTU KİMDİR?

Ahu Yağtu doğum tarihi: 11 Temmuz 1978

Ahu Yağtu kaç yaşında: 41yaşında

Ahu Yağtu nereli: İzmir

Ahu Yağtu boy: 1,75 m

Ahu Yağtu eş: Cem Yılmaz (e. 2012–2013), Doğan Akçura (e. 2000–2005

11 Temmuz 1978 İzmir'de doğmuştur.

Çocukluğu Karşıyaka'da geçti. Anne babası o küçükken ayrıldı. Sanat okulundan mezun oldu. 14 yaşında model olmaya karar verince İzmir'den İstanbul'a taşınmış.

İş hayatına 1993 yılında modellikle başladı, zaman içinde meslek hanesine oyunculuktan moda editörlüğüne ve stil danışmanlığına kadar birçok iş daha ekledi.

Bir dönem Biri Bizi Gözetliyor yarışma programında sunuculuk yapmış, birçok reklam filminde rol almıştır.

2001 yılında 90-60-90, Kampüsistan-2003- Savcının Karısı-2005, 29-30-2006, Komiser Nevzat-2007, Kavak Yelleri-2007, Aşk ve Ceza-2010 rol aldığı dizilerdir. 2010 senesinde Bir Avuç Deniz sinema filminde oynamıştır.

İstanbul Bebek'te "Second Chance" isimli vintage butik sahibidir. Ahu Yağtu, aktif olarak podyum yaşantısını sürdürmektedir, Türkiye'nin en iyi birkaç modelinden birisidir. Aynı zamanda stil danışmanlığı ve moda tasarımcılığı da yapmaktadır.

Ahu Yağtu Evlilikleri :

1.evliliği: 2000 yılında 22 yaşındayken Doğan Akçura ile yaptı. 5 yıl sonra boşandılar.

2. evliliği: Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz 10 Mart 2012 tarihinde Pera Palas Otel'de evlendi. Balayı için Dubai'ye gittiler. Evlenmeden önce 4.5 aylık hamile olan Ahu Yağtu, çocukları doğduğunda adını Kemal koymuşlardır.

Rol Aldığı Filmler:

2011 - Bir Avuç Deniz

Rol Aldığı Diziler:

2001 - 90 60 90 Sezon 1

2003 - Kampüsistan

2005 - Savcının Karısı

2006 - 29-30

2011 - Canım Babam

2007 - Komiser Nevzat Sezon 1

2007 - Kavak Yelleri

2010 - Bir Avuç Deniz (Aylin Kargın Çatak) (Sinema Filmi)

2011 - Aşk Ve Ceza (Sezon 2)

2011 - Bir Çocuk Sevdim (Begüm) (TV Dizisi)

2011 - Canım Babam (Jülide) (TV Dizisi)

2014 - Paramparça (Candan) (TV Dizisi)