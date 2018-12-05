Ahuder Eski Başkanına Fetö'den 6 Yıl Hapis

Kayseri
'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Anadolu Hukukçular Derneği (AHUDER) eski başkanı sanık avukata yargılandığı mahkemece 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün derneği olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Anadolu Hukukçular Derneği (AHUDER)'nin eski başkanı avukat Halil İbrahim A. ve sanık avukatı hazır bulundu.
Savcı verdiği mütalaasında sanığın 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
AHUDER'in faaliyetlerinden bahseden sanık avukat Halil İbrahim A., "AHUDER'de 2013-106 yılları arasında hiçbir şekilde önceki adı cemaat, şimdiki adı FETÖ olan örgütü destekleyici tek satır bir açıklama bulamazsınız. AHUDER'in ilk KHK kararlarında kapatılmadı. 11'inci KHK kararı ile kapatıldı. OHAL Komisyonu'na derneğin kapatılması konusunu itiraz ettik. 23 yıllık hayatımda 5 bine yakın dosyaya baktım, tek bir şikayet almadım. Kendi kardeşlerine silah sıkacak kadar şerefsiz, meclisine bomba atacak kadar kalleş bir örgütün şimdi üyesi olmakla suçlanmayı kabullenemiyorum. Bu davadan alnımın akıyla çıkacağıma inanıyorum. Herhangi bir suçta, bir oluşumda bulunmadım" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık avukat Halil İbrahim A.'ya 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağının devamına karar verdi. - KAYSERİ
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:36