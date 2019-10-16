Haberler » Güncel » Ahududu kalitesi Büyükşehir'le artıyor

Ahududu kalitesi Büyükşehir'le artıyor

Bursa'da ihracata yönelik üretim yapılması hedefiyle Tarım A.Ş. aracılığıyla 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi'ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da dünya pazarlarına polka cinsi ahududu fidanlarını aracısız bir şekilde çiftçilerle buluşturuyor.

16.10.2019 09:21Ahududu kalitesi Büyükşehir'le artıyor

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının teminini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki ahududu üretiminin yüzde 96'sını gerçekleştiren Bursa'nın bu alanda ihracata yönelmesi hedefiyle Tarım A.Ş. aracılığıyla 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi'ni uygulamaya almıştı.

Proje kapsamında ahududu yetiştiricilerini eğitim için Bosna Hersek'e götüren Büyükşehir Belediyesi, aroması, dayanıklılığı ve lezzeti ile ihracata en uygun cins olan 'polka' cinci ahududunu Bosna Hersek'ten ithal ederek, doku kültür laboratuvarlarında çoğaltarak geçtiğimiz Mart ayında üreticilere yüksek verimli ahududu fidelerini dağıtmıştı. Tarım A.Ş. projesi kapsamında, ahududu yetiştiriciliği konusunda eğitim alan, ardından Bosna Hersek'e gidip verimli üretim tekniklerini yerinde gören Bursalı çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı fidanlardan ilk meyveleri toplamanın mutluluğunu yaşamıştı.


Bosna - Hersek, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
10:22 Madencilerden Mehmetçik'e destek
10:22 Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu
10:22 Bitlis merkezli terör operasyonu: 6 gözaltı
10:16 Mezitli'nin şampiyon kadınları TBMM'de
10:17 Kahraman şehidin babası: "Hiçbirini Fethi'den ayırt etmiyorum"
10:22 Havadan tespit edilen 105 göçmen yakalandı
10:21 İSTANBUL İŞ DÜNYASINDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK (1)
16.10.2019 10:24:02